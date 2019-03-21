Вышел дебютный трейлер фильма Тарантино "Однажды в Голливуде"

Киностудия Sony Pictures опубликовала первый трейлер фильма Однажды в Голливуде режиссера Квентина Тарантино. Главные роли в ленте исполняют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо.



Ролик за несколько часов набрал более 350 тысяч просмотров на YouTube-канале киностудии.



События фильма разворачиваются в Лос-Анджелесе в 1969 году. По сюжету, телезвезда Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо) и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) подумывают переезжать в Италию, поскольку не узнают новый Голливуд.



Наряду с их историей в фильме разворачивается другая - режиссера Романа Полански и его супруги Шерон Тейт, которая погибает от рук последователей Чарльза Мэнсона.



В ролях в фильме также снимаются Марго Робби, Курт Рассел, Тим Рот, Берт Рейнолдс, Аль Пачино и другие.



В прокат лента выйдет 8 августа этого года.





