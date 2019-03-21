Еврокомиссия одобрила синхронизацию украинской энергосистемы с европейской – Порошенко

Европейская комиссия одобрила синхронизацию украинского энергетического рынка с европейским, заявил президент Украины Петр Порошенко журналистам в Брюсселе в среду вечером.



"Хочу поблагодарить Еврокомиссию за принятое вчера (19 марта – ИФ) приложение №27 к Соглашению об ассоциации Украина-ЕС, позволяющее синхронизировать энергетические рынки… Это интеграция Украины в секторальный энергетический сектор ЕС, который начинается с различных проектов - от недопущения "Северного потока-2" и до строительства энергомоста", – сказал он.

