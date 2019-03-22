Англичанка разбогатела на именах для китайских детей

В Англии 19-летняя Бо Джессап зарабатывает тысячи фунтов за то, что придумывает английские имена китайским детям. Об этом сообщает CNBC.



Впервые девушка попала в Китай с отцом, где его друзья попросили ее придумать имя для ребенка. Из-за жестко политики в интернете, жители Китая не имеют свободного доступа к большинству англоязычных ресурсов.



После этой поездки англичанка создала специальный сайт, на котором можно подобрать английское имя китайскому ребенку. Бо Джессап владеет китайским языком, поэтому смогла создать доступный ресурс.



Родителям необходимо выбрать пол ребенка и характеристики, которые они хотели бы в нем видеть. За три года 19-летня англичанка помогла назвать более 670 тысяч детей, что принесло ей больше 260 тысяч фунтов (примерно 9,3 миллиона гривен).

