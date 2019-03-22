Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.



«Сейчас, понимая, что происходит в Крыму, мне стыдно за это. 80 процентов людей находятся в состоянии шока, они поняли, что их обманули. Все это псевдопропагандистские истории для Запада, а не для нас», — заявил артист. По его словам, россиянам плевать на Крым и Керченский мост, их больше волнует, как бы «с голоду не сдохнуть». Он также добавил, что внутренне давно попрощался с Россией.



20 марта в его Instagram-аккаунте Панина появился пост, в котором он признался, что ненавидит Россию и считает ее «грязной, уголовной и гомофобной», где все друг друга ненавидят. На следующий день публикация стала недоступна.



Актер утверждает, что это не его рук дело: «Я бы с удовольствием выложил еще раз. Этот пост удалили вчера три раза на одной странице и два раза на другой. Огромное количество подписчиков были согласны с этой позицией. В этом посте нет ничего, правда режет глаза, у нас нет независимого телевидения, идет сплошная пропаганда. Журналист в нашей стране сейчас — это оскорбление».



В феврале актер рассказал, что планирует уехать из России после завершения работы над фильмом «Я вернулся». Он пояснил, что пока не определился с новой страной проживания.

