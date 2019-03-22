В трейлере "Годзиллы 2" показали гигантских монстров

Кинокомпания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер блокбастера Годзилла 2: Король монстров. Полуминутное видео демонстрирует гигантских существ, которые сражаются друг с другом.



Режиссером фильма выступил Майкл Догерти, принимавший участие в создании сценария для Людей Икс 2 и Людей Икс: Апокалипсиса.



В ролях в фильме снимаются Милли Бобби Браун, Вера Фармига, Чжан Цзыи и Чарльз Дэнс.



Выход фильма состоится 31 мая этого года.





