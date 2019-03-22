Болезни сердца и депрессия однозначно связаны

Основа этой связи - воспаление - защитная реакция организма. Как отмечает The Daily Mail, и при болезни сердца, и при депрессии в кровь выделяются воспалительные соединения. А воспаление связано с повышенным уровнем "вредного холестерина" и триглицеридов, говорят сотрудники Университета Кембриджа. Кстати, около 40% пациентов сталкиваются с депрессией после сердечного приступа. И 15% обладателей сердечно-сосудистого недуга имеют тяжелые формы депрессии.



Ученые проанализировали данные более 360000 человек. Добровольцы рассказывали, ощущали ли они подавленность или неспособность наслаждаться жизнью минимум в течение недели, обращались ли они за помощью специалиста в связи с пониженным эмоциональным фоном. Экспертов также интересовало, была ли болезнь сердца у отца или матери добровольца. Параллельно исследованию подвергли ДНК другой группы людей, чтобы выявить генетическую связь болезней сердца и депрессии.



Оказалось, добровольцы, потерявшие одного из родителей из-за болезни сердца, сами находятся в группе риска развития депрессии. Однако генетической связи выявлено не было. По словам ученых, оба расстройства связаны с повышенным уровнем триглицеридов и воспалительных маркеров (интерлейкина-6 и С-реактивного белка). Причем, воспалительные маркеры повышаются в концентрации после эпизода депрессии.

