Disney закроет студию Fox 2000

Компания Walt Disney планирует закрыть подразделение 21st Century Fox под названием Fox 2000, сообщает Variety.



Это решение стало первым после покупки активов 21st Century Fox за 71,3 миллиарда долларов. Сейчас Disney стремится завершить все проекты Fox 2000, которые находятся в производстве. Deadline сообщает, что студию закроют после мировой премьеры фильма «Женщина в окне» в сентябре 2019 года.



Перейдут ли глава студии Элизабет Габлер и ее команда в Disney, неизвестно. 21 марта, когда сотрудникам сообщили о решении нового владельца, никого из них не уволили.



Студия Fox 2000 основана в 1999 году. Она выпустила такие фильмы как «Дьявол носит Prada», «Жизнь Пи», «Скрытые фигуры», «Дневник слабака».

