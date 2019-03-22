Microsoft назвала дату "смерти" Windows 7

Компания Microsoft назвала точную дату окончания поддержки операционной системы Windows 7. В заявлении сказано, что поддержка устаревшей ОС прекратится 14 января 2020 года. Об этом пишет Tech Crunch.



До наступления этой даты компания советует всем пользователям Windows 7 (а это 40 процентов персональных компьютеров по всему миру) перейти на более новую Windows 10.



Действия Microsoft по прекращению выпуска обновлений для системы безопасности устаревших ОС направлены на то, чтобы подтолкнуть пользователей к ее новейшему программному обеспечению, которое улучшает защиту от атак.



Как известно, Windows 7 была выпущена 22 октября 2009 года. Таким образом, период поддержки, к моменту ее окончания, составит более 10 лет.

