СБУ за 5 лет предотвратила почти 300 терактов - Порошенко

За пять лет Служба безопасности Украины предотвратила около 300 террористических актов, заявляет президент Украины Петр Порошенко. "Служба безопасности Украины может гордиться своими достижениями за 5 военных лет, а народ Украины должен знать об этих достижениях: предотвращено почти 300 террористических актов, целью которых было посеять панику и неверие в обществе", - сказал П.Порошенко в пятницу в Киеве, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.



По словам главы государства, за этот период разоблачен и осужден за государственную измену и шпионаж 341 человек, изъято из незаконного оборота более 8 тысяч единиц оружия, более 960 тыс взрывных устройств, боеприпасов, 10 тонн взрывчатки.



"Кроме того, на счету службы лишь за прошлый год прекращение деятельности нескольких агентурных сетей, которые были созданы российской военной разведкой. Установлено более 150 членов террористических организаций ДНР/ЛНР и более трети из них задержаны", - рассказал П.Порошенко.



По его словам, благодаря спецоперациям контрразведки в августе и сентябре прошлого года на контролируемую Украиной территорию "были выведены два так называемых министра ДНР, а недавно… и начальница танкового подразделения боевиков".



П.Порошенко подчеркнул, что в настоящее время все они сотрудничают со следствием, дают показания и свидетельства "о непосредственной причастности РФ к оккупации части Донбасса, к разворовыванию госимущества к разрушению инфраструктуры и хозяйственного комплекса региона, о других преступлениях против национальной и общественной безопасности Украины".



Президент отметил проведенную на днях операцию военной контрразведки, в результате которой была разоблачена деятельность агентурной сети Вооруженных сил РФ под кодовым названием "Сапфир".



"СБУ частично заблокировала попытки деструктивных сил помешать объединительным процессам Украинского православия", - рассказал глава государства.



П.Порошенко также сообщил, что, по материалам СБУ, за совершение коррупционных преступлений к разным выдам наказания приговорены более 1,5 тыс лиц.