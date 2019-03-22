40% украинских миллионеров составили женщины - ГФС

В разгаре кампании декларирования доходов, полученных в 2018 году, украинцы подали почти 100 тысяч налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах и задекларировали общий доход в сумме 13,5 млрд. Об этом в пятницу, 22 марта, информирует ГФС.



По данным ведомства, доходы в сумме свыше 1 млн грн задекларировали 1120 граждан. По структуре доходов 35% от общего количества миллионеров декларировали доходы от операций по продаже (обмену) имущества, 24% - получение других налогооблагаемых доходов и 20% - от предоставления имущества в аренду (субаренду).



Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона и уже подавших свои декларации, остается традиционно в Киеве - 35% от общего количества (396 человек), по Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9%(101 и 96 соответственно).



"Наибольшую сумму налогооблагаемых доходов - более 500 млн грн - задекларировал житель Днепра по операциям получения в дар имущества от члена семьи первой степени родства", - отметили в ГФС.



Отмечается, что 40% миллионеров - женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самой молодой задекларировано доход от наследования имущества. Самому молодому мужчине, который задекларировал доходы в сумме более 1 млн грн, почти 18 лет. Самому старшему - 83 года, он получил доходы от операций по отчуждению имущества.

