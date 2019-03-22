ЕС требует освободить осужденного в России украинца Гриба

Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил, что ЕС ожидает немедленного освобождения украинского гражданина Павла Гриба и требует предоставить ему доступ к специальному медицинскому лечению.



"До тех пор, пока он остается под стражей, украинским врачам должно быть разрешено видеть его, как того требует решение Европейского суда по правам человека", - подчеркивается в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.



В документе ЕВС отмечается, что "20-летний украинский гражданин, страдающий инвалидностью и серьезным заболеванием, был похищен из Беларуси российскими властями в августе 2017 года".



"С тех пор он незаконно был задержан в России без каких-либо обоснованных обвинений, и состояние его здоровья продолжает вызывать беспокойство. Сегодня российский суд приговорил Павла Гриба к шести годам лишения свободы за "пропаганду терроризма"", - сказано в сообщении дипломатической службы ЕС.



Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор украинцу П.Грибу. По решению суда П.Гриб приговорен к 6 годам заключения в колонии общего режима.



В свою очередь адвокат осужденного Марина Дубровина сообщила журналистам, что приговор будет обжалован.



"Суд опирался на доказательства, полученные с нарушением закона. Приговор будем обжаловать", - сказала адвокат.



П.Гриб был задержан 24 августа 2017 года (тогда ему было 19 лет - ИФ) во время посещения Беларуси. Позднее стало известно, что он находится в следственном изоляторе в Краснодаре.

