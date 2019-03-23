Представители Тимошенко обнаружили жилье, где прописаны по несколько сотен человек

Представители кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко при проверке списков избирателей обнаружили несколько "аномальных" квартир, в которых прописаны по несколько сотен избирателей.



Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".



В списках избирателей в избирательном округе №220 обнаружено 380 человек, зарегистрированных по адресу г.Киев, ул.Бондарская, 3, кв.104. "Это составляет 25% всех избирателей, зарегистрированных на избирательном участке (№801095)", - сказано в сообщении.



По информации партии, в том же округе подобная квартира обнаружена на проспекте Правды, 88Б, кв.101, где зарегистрировано 287 избирателей (избирательный участок №800670).



"Представители Юлии Тимошенко готовят соответствующую жалобу в Центральную избирательную комиссию и тщательно проверяют списки избирателей на всех участках по всей стране", - подчеркивается в сообщении партии.

