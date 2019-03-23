На Украину запретили ввозить "Мастера и Маргариту" и еще 16 книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины (Госкомтелерадио) запретил ввоз на территорию страны еще 17 изданий из России, усмотрев в них "признаки пропаганды", среди них - роман "Мастер и Маргарита", выпущенный издательством "Азбука-Аттикус", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.



"Госкомтелерадио отказал ООО "Етниктрейд" и ООО "Издательство "Махаон-Украина" в выдаче разрешений на ввоз с территории государства-агрессора 17 книг, в которых присутствуют признаки пропаганды государства-агрессора", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что запрещен ввоз книг московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука-Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М".



"В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении.



Также отказано в предоставлении разрешения на ввоз книги Оливера Стоуна и Питера Кузник "Нерассказанная история США" московского издательства "Азбука-Аттикус" и серии книг по психологии Даниила Райгородского (издательство "ИД Бахрах-М").



В конце 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза на Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.



В январе 2015 года Верховная рада Украины приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором". Кроме того, Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис. По словам сенатора Алексея Пушкова, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".

