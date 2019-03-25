Популярный контрацептив признан потенциально опасным

Компания-производитель комбинированного гормонального контрацептива - Bayer - заявила, что "Жанин" повышает риск венозной тромбоэмболии, передает ТАСС. Ожидается изменения инструкции к препарату. Согласно обнародованной информации, препараты, содержащие комбинацию диеногеста и этинилэстрадиола (как в "Жанине"), повышают риск развития венозной тромбоэмболии в 1,6 раза по сравнению с препаратами, содержащими другие вещества - левоноргестрел, норгестимат или норэтистерон.



В отчете Bayer говорится: "Выбор в пользу комбинированных гормональных контрацептивов с более высоким риском развития венозной тромбоэмболии может быть сделан только после консультации с женщиной, позволяющей убедиться, что она полностью понимает риск тромбоэмболии, связанный с приемом лекарственного препарата "Жанин", влияние лекарственного препарата на существующие у нее факторы риска и то, что риск развития тромбоэмболии максимален в первый год приема таких лекарственных препаратов".



Исследования 288122 женщин показали, что среди женщин, принимающих препарат с указанным выше составом, фиксируется 8-11 случаев тромбоэмболии на 10000 женщин. Среди женщин, принимающих другие средства, показатель равен 5-7 случаям, а среди тех, кто не принимает контрацептивы, - 2 случая. В принципе прием контрацептивов всегда несет повышенный риск. Самое опасное время - первый год применения любого гормонального контрацептива и при возобновлении приема после перерыва в четыре или более недель.

