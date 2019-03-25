Дело Кокорина и Мамаева направлено в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева направлено в суд, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



Всего по делу проходят четыре человека, напомнила Волк. Их обвиняют по трем статьям УК: умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои и хулиганство.



Рассматривать дело будет Пресненский суд Москвы. Дата начала слушаний будет определена позднее.



Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в начале октября приняли участие в двух драках. Оба спортсмена находятся в СИЗО.

