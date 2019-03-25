В Украину запретили ввозить еще 17 книг из России

Государственный комитет телевидения и радиовещания отказал ООО "Етніктрейд" и ЧП "Видавництво "Махаон-Україна" в выдаче разрешений на ввоз из территории государства-агрессора 17 книг с признаками пропаганды государства-агрессора.



Об этом сообщает пресс-служба комитета.



"Госкомтелерадио не дал разрешение на ввоз 17 книг, которые содержат признаки антиукраинской пропаганды... Признаки пропаганды государства-агрессора, его органов власти, имперских геополитических доктрин и коммунистического тоталитарного режима выявлены в книгах московских издательств "Синдбад", ООО "Издательская Группа "Азбука -Аттикус" и самарского издательства "ИД Бахрах-М", - говорится в сообщении.



Как отмечается, в частности, в серии книг по психологии Даниила Райгородского ("ИД Бахрах-М") в иллюстрациях и содержании эксперты нашли элементы пропаганды коммунистического тоталитарного режима, автор неоднократно ссылается на примеры партийных деятелей - Ленина, Сталина, детских прокоммунистических формирований (октябрята, пионеры) и др.



В предисловии к книге Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита" издательство "Азбука-Аттикус" пропагандирует представителей российского кино Юрия Кару, Николая Бурляева, Валентина Гафта, которые за публичную поддержку военной интервенции в Украине внесены в Перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.



Книга Оливера Стоуна и Питера Кузника "Нерассказанная история США" ("Азбука-Аттикус") содержит ряд созданных советской пропагандой мифов об украинском национально-освободительном движении, развенчанных историками с помощью фактов и документов.



В Госкомтелерадио напомнили, что с 20 мая 2017 года было предоставлено более 3 тысячи отказов в выдаче разрешений. В частности, на основании отрицательных заключений экспертного совета комитета в связи с несоответствием Критериям оценки издательской продукции, которая разрешена к распространению на территории Украины, предоставлено 189 отказов в выдаче разрешений на ввоз 942 000 экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принято решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения. Еще 2 819 отказов субъекты хозяйствования получили в связи с представлением не в полном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.



