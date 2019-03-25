Израиль мобилизует резервистов после обстрела из сектора Газа

Израиль решил провести ограниченную мобилизацию резервистов в подразделения разведки и противовоздушной обороны после ракетного обстрела в понедельник утром. Об этом со ссылкой на Армию обороны Израиля сообщает The Jerusalem Post, передает УНН.



"Израиль развернул две пехотные и бронетанковые бригады на юге Израиля и начал ограниченный вызов резервистов в подразделения разведки и противовоздушной обороны после ракетного обстрела центрального Израиля в понедельник утром", - говорится в сообщении.



Как отмечается, две дополнительные бригады направлены на поддержку дивизии Армии обороны Израиля в районе сектора Газа, из примерно 1000 солдат, которые проводили учения, но которые были прерваны из-за обострения напряженности.



Ракета попала в частный дом в поселке Мишмерет в районе Кфар-Саба, в результате чего семь человек были ранены, в том числе двое маленьких детей.



Премьер страны Нетаньяху прервал визит в США из-за ракетного обстрела Израиля.

