Более 60% украинцев считают выборы гражданским долгом

Около 61% украинцев считают участие в выборах Президента обязанностью каждого гражданина Украины, а более 80% знают, где расположены их избирательные участки.



Соответствующие данные приведены во всеукраинском опросе общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 14 по 22 марта.



Так, 60,7% респондентов считают, что участие в национальных выборах - это долг каждого гражданина Украины. В то же время 35,5% опрошенных поддержали тезис о том, что участие в национальных выборах - личное дело каждого и нельзя упрекать тех, кто не голосует.



В то же время на вопрос "Знаете ли вы, где находится избирательный участок, где Вы должны голосовать?", 86% респондентов ответили, что точно знают его месторасположение. В то же время 10,8% опрошенных примерно знают, и 2,9% ответили, что не знают, где находится участок.



Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 14 по 22 марта 2019 года. Методом личного интервью опрошено 2004 респондента, которые живут в 126 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым), по трехступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.



Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% - для показателей, близких к 50%; 2,8% - для показателей, близких к 25%; 2,0% - для показателей, близких к 10%; 1,4% - для показателей, близких к 5%.

