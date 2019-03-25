Раскрыты планы Порошенко на случай проигрыша выборов президента Украины

Действующий президент Украины Петр Порошенко в случае проигрыша на выборах главы государства намерен остаться в политике. Об этом в понедельник, 25 марта, со ссылкой на источники в окружении Порошенко сообщает «Украинская правда».



«Петр — не тот человек, который просто так возьмет и исчезнет. По сравнению с другими он достаточно молод (действующему президенту Украины 53 года — прим. «Ленты.ру») и у него остаются амбиции, от которых он не отступится», — сказал изданию член штаба украинского лидера.



В том случае, если Порошенко не будет переизбран на второй президентский срок, он может переключиться на Верховную Раду и побороться за свою фракцию в следующем созыве украинского парламента.



«Президентская кампания, которую сейчас ведет штаб, автоматически перейдет в парламентскую кампанию (парламентские выборы на Украине запланированы на 27 октября текущего года), независимо от результатов. Проиграем, выиграем — она будет продолжаться без остановки», — объяснили «Украинской правде» участник совещаний у главы государства.



В случае неудачи на весенних выборах Порошенко может пойти на выборы в парламент первым номером партии Блок Петра Порошенко «Солидарность», однако при этом из названия объединения будет убрано упоминание о Порошенко («Солидарность» получила нынешнее название незадолго до парламентских выборов 2014 года).



Наиболее нежелательным сценарием развития событий на грядущих выборах главы государства для действующего украинского президента является проигрыш уже в первом туре. «Более больно будет проиграть в первом туре. Это будет означать, что всем надо паковать чемоданы и уходить в долгий отпуск за профнепригодностью. Во втором туре проиграть неприятно, но проигрыш в первом будет просто катастрофой», — объяснили в штабе Порошенко.

