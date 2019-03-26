Суд открыл дело против Госаудита из-за премии Коболева в 228 миллионов

Окружной административный суд г. Киев открыл производство по делу относительно выплаты премии председателю правления ПАО "НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву.



Об этом сообщает пресс-служба суда.



"Окружной административный суд города Киева открыл производство и назначил на 13 мая подготовительное заседание по административному делу по иску от НАК "Нафтогаз Украины" к Государственной аудиторской службе Украины относительно выплаты премии председателю правления Андрею Коболеву", - говорится в сообщении.



Истец просит суд признать противоправным и отменить полностью требование ГАСУ, в котором говорится о том, что премия в размере 228 млн гривень была выплачена Коболеву с нарушением постановления правительства.



Также в данном требовании указано, что при проведении ревизии финансово-хозяйственной деятельности НАК "Нафтогаз Украины" было установлено нарушение законодательства. ГАСУ считает, что дебиторская задолженность ОАО "Газпром" на сумму более 11 млн грн списана без оснований, чем причинен ущерб на указанную сумму.



Как сообщалось, 18 июня 2018 года сотрудников Нафтогаза премировали на 20,7 млн долл. за победу в Стокгольмском арбитраже по делам относительно двух контрактов с российским Газпромом. Общая сумма премий составляет 45,6 млн долл., однако на сегодняшний день выплачена только ее часть.



После выплаты первой части правительство запретило бонусы менеджерам госкомпаний, а Премьер-министр Владимир Гройсман обратился в наблюдательный совет НАК с требованием пересмотреть размер премий, однако совет отказался это сделать.

