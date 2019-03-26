На Осокорках снесли законный мост: из-за демонтажа район - на грани экологической катастрофы

Міст над колектором на житловому масиві Осокорки, який наразі демонтують, був зведений за усіма державними будівельними нормами і був частиною очисної системи. Про це повідомили представники Київводоканалу.



Демонтаж законної конструкції викликав занепокоєння серед фахівців відомства. Міст виконував не лише функцію сполучення, а й був функціональною частиною колектора. Після знесення споруди увесь район опинився під загрозою екологічної катастрофи.



Експерти зазначають, якщо центральний колектор буде пошкоджений, все місто залишиться без водопостачання, а відповідно і без каналізації. Вода в місто буде подаватися погодинно.



Зазначимо, що демонтаж розпочався сьогодні вранці. Раніше про намір ліквідувати конструкцію заявили у столичній мерії.



«Демонтаж почався насвітанку о 4 ранку. На місці працює техніка без розпізнавальних знаків та без державної реєстрації. Проекту затвердженого ДАБІ ніхто не пред’явив. А райдержадміністрації рекомендують звертатися особисто до Кличка», розповідають очевидці.



Додамо, що інвестори майбутнього ЖК «Патріотика на озерах» поруч із мостом, вбачають у діях влади бажання у будь-який спосіб завадити законному будівництву. Люди зазначають, що одна із імовірних причин-столичні керманичі не отримали відкати від забудовника і вирішили використати усі можливі методи впливу.



Зауважимо, що компанія-забудовник має усі дозвільні документи на руках. Легальність будівництва на Осокорках своїм рішенням підтвердив Господарський суд Києва.



Утім, міська влада повністю проігнорувала ухвалу суду, якою прямо заборонено перешкоджати під’їзду до будмайданчика.



«Такого зухвалого ігнорування закону, як за часів мерства Кличка, Київ ще не бачив.

Виникає питання, чому жоден із керманичів міста досі не прокоментував цю ситуацію», пишуть користувачі у соцмережах.

