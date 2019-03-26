Лучшего биатлониста мира удивили рекордные призовые

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе получил рекордные призовые по итогам сезона-2018/2019, о чем узнал от журналистов NRK. Интервью со спортсменом опубликовано на сайте издания.



Бе заработал 460,9 тысячи евро на этапах Кубка мира, который он выиграл. «Так много? Не ожидал такой большой суммы», — отреагировал норвежец. Он назвал сезон невероятным и отметил, что иногда ему трудно отслеживать свои доходы. По словам биатлониста, деньги для него не играют решающей роли, но совсем не думать о них не может никто.



Бе занял первое место в общем зачете Кубка мира, набрав 1230 очков по итогам сезона. Вторым стал россиянин Александр Логинов с 854 баллами в активе. Норвежец прервал гегемонию француза Мартена Фуркада, который становился обладателем «Большого хрустального глобуса» на протяжении последних семи лет.



Помимо лидерства на Кубке мира, в активе Бе также победа на Олимпийских играх 2018 года и семь золотых медалей на чемпионатах мира.

