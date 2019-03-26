Моуринью отказался считать Зидана настоящим тренером

Бывший тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью прокомментировал возвращение Зинедина Зидана на пост главного тренера сливочных. Его слова приводятся на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.



Моуринью признал, что Зидан сумел за краткий срок реанимировать команду и помог выиграть ей три Лиги чемпионов подряд, но это не делает Зидана настоящим тренером. «Для начала он должен привить "Реалу" свою философию игры, покупать и продавать игроков, принимать решения и строить новую команду», — заявил португалец.



По мнению Моуринью, Зидан не является идеальным вариантом для мадридцев на сегодняшний день.



Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год и три сезона подряд приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. 11 марта 2019-го было объявлено о его возвращении в команду.



Моуринью тренировал мадридский клуб с 2010 по 2013 год. Под его руководством «Реал» побеждал в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

