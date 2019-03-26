Около 12% населения Украины живут не по месту регистрации - исследование

В Украине около 12% населения, что эквивалентно 3,3 млн взрослого населения, живут не по месту регистрации, говорится в исследовании Центра прав человека ZMINA, аналитического центра CEDOS и Центра правовых реформ.



Согласно данным общенационального социологического исследования "Граждане Украины, живущие не по месту регистрации: их количество и проблемы", этот показатель не учитывает официально зарегистрированных внутренне перемещенных лиц (около 1,5 млн человек), иностранцев (0,4 млн человек), взрослых, которые проживают вообще без регистрации (0,7 млн человек) и детей, которые проживают не по месту регистрации (0,9 млн человек). Таким образом, в исследовании говорится, что общее количество лиц, которые проживают не по месту регистрации, может составлять не менее 6,8 млн человек.



Отмечается, что среди опрошенных граждан, которые проживают не по месту регистрации, более половины зарегистрированы в том же населенном пункте. В то же время жители Киева и его городов-агломератов, которые живут не по месту регистрации, зарегистрированы за пределами Киевской области. Среди молодежи доля лиц, которые проживают не по месту регистрации, выше.



Согласно исследованию, 77% жителей городов, которые проживают не по месту регистрации, ответили, что не ощущают потребности регистрировать место проживания, 75% - не хотели бы сниматься с регистрации в другом жилье, 49% - не хотят обсуждать этот вопрос с собственником жилья, 49% - считают, что регистрация может стоимость коммунальных услуг, 48% - не хотят или не могут обратиться в орган регистрации, 33% - собственник жилья не соглашается регистрировать, 32% - не хотят иметь дело с военкоматом, а 62% вообще не задавались этим вопросом до проведения опроса.



Среди прочего, 60% опрошенных граждан считают, что регистрация места жительства никак не влияет на их жизнь, около 27% видят позитивное влияние регистрации, а 10% считают, что регистрация негативно влияет на жизнь.



Кроме того, 49% опрошенных считают, что необходимо реформировать систему регистрации места проживания. Среди них 26% считают, что система нуждается в частичных изменениях, 13% - в радикальном реформировании, 10% - поддерживают идею отмены регистрации вовсе.



В исследовании также говорится, что 95% респондентов ответили, что не зарегистрировали бы арендаторов, если бы сдавали свое жилье в аренду.



Исследование состояло из двух отдельных опросов, которые проводились компанией Kantar TNS в Украине. Первый - общенациональный опрос среди населения страны от 18 до 75 лет проводился 2-22 августа 2018 года, во время которого методом личного интервью было опрошено 5,4 тыс. респондентов. Погрешность составляет 1,3%. Второй - опрос местного населения от 18 до 75 лет, которое проживает не по месту регистрации, проводился 7-16 сентября 2018 года, во время которого было опрошено 2 тыс. респондентов.

