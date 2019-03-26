Reuters: украинские выборы вызывают настороженность Запада

Друзья Украины из западных стран опасаются, что следующий президент страны может оказаться неспособным или же просто не захотеть ускорять реформы, на которые они потратили пять лет и множество денежных средств. Об этом говорится в статье Матиаса Уильямса и Габриэлы Бачинской, опубликованной Reuters.



Как отмечается, выборы, которые состоятся уже в это воскресенье, сводятся к "гонке трех лошадей", пишет издание - между действующим президентом Петром Порошенко, бывшим премьер-министром Юлией Тимошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.



Западные дипломаты, находящиеся в Киеве, заявили изданию, что все три кандидата вызывают у них сомнения относительно того, насколько эффективно они будут проводить реформы, бороться с коррупцией и удерживать поток западной помощи.



"Все они небезупречны. Среди них нет кандидата, на которого вы посмотрите и скажете: "Да!" - отметил один из дипломатов.



Как отмечают авторы статьи, последовательные санкции в отношении России свидетельствуют, что Запад по-прежнему готов защищать Украину.



Но инвесторы нервничают, отмечает издание, а нестабильность работы Киева в области продвижения реформ, как и некоторые отвлекающие факторы в Европе, такие как Brexit и непростые отношения с Китаем - затрудняют сдерживание так называемой "усталости от Украины".



В идеале ЕС хотел бы видеть Украину - крупного соседа на восточной границе - стабильной демократией, которая подчиняется верховенству закона, и способной защитить себя от России.



Но единство, лежащее в основе санкций, всегда хрупкое, в то время как Италия, Греция, Венгрия и другие страны, находящиеся ближе к Москве, стремятся восстановить экономические отношения.



Новый украинский президент, если он будет слабо настроен на реформы, может нарушить баланс относительно России, одновременно ставя под угрозу международное финансирование и связи с ЕС, который предоставил украинцам безвизовый режим, отмечается в статье.



Дипломаты также опасаются, что напряженные гонки могут быть омрачены обвинениями в мошенничестве и протестах.



"То, что Украина сейчас рискует сделать, это растратить расположение и веру, которые она получила с 2014 года. Правительство рассчитывает, что им будет оказана поддержка, несмотря ни на что", - сказал второй дипломат.



"Крайне важно, чтобы следующий президент придерживался повестки дня реформ, потому что мы так много в нее вложили. Без этого и без однозначной линии относительно России отношения пострадают", - сказал изданию дипломат ЕС в Брюсселе.

