Объявившему об уходе из MMA Макгрегору отказались верить

Объявление о завершении карьеры в смешанных единоборствах (MMA) со стороны ирландца Конора Макгрегора вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях и СМИ. Многие пользователи Twitter убеждены, что 30-летний боец продолжит выступления.



Американский радиожурналист Хорхе Седано счел заявление Макгрегора несерьезным. «Рановато для первоапрельской шутки», — написал он в комментариях к посту ирландца. Пользователь Elysium MMA запустил опрос, где предложил другим выбрать один из двух вариантов — воспринимают ли они серьезно слова Макгрегора или нет. На момент написания материала в нем приняло участие более четырех тысяч пользователей Twitter. 85 процентов из них не верят Макгрегору.



Портал Fansided в свою очередь вспомнил о том, что ирландец уже объявлял об уходе из спорта посредством Twitter еще в 2016 году. Их заметка по поводу последнего заявления бойца сформулирована следующим образом: «Макгрегор объявил о завершении карьеры через Twitter, опять».



Ранее 26 марта ирландец написал в Twitter, что покидает MMA. Дисквалификация бойца истекает в середине апреля. В своем последнем поединке Макгрегор уступил российскому спортсмену Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).



В MMA Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения. Он становился чемпионом в двух весовых категориях в британском промоушене Cage Warriors, и повторил данное достижение уже в UFC.

