Супрун задекларировала почти 354 тысяч дохода и счет в США

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун по 2018 год официально задекларировала 353 983 гривны дохода.



Такая информация размещена на сайте Единого государственного реестра деклараций.



В е-декларации Супрун указано, что 353 983 гривны прибыли по 2018 год - это заработная плата. Также на банковских счетах Супрун в Украине - 46 тыс. 315 грн.



Отмечается, что Ульяна Супрун и ее муж Марко имеют на счетах в Fidelity Brokerage Services LLC (США) $2 млн 665 тыс. 377. В этом же банке Ульяна Супрун имеет пенсионный счет, на котором размещено $509 579.



Также указывается, что Ульяна Супрун в прошлом году потратила на добровольное страхование за рубежом $1 670.



