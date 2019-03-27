В Украине выросло количество разводов

В Украине количество зарегистрированных расторгнутых браков возросло почти вдвое. Для сравнения в течение 2018 года зарегистрировано 53 861 расторгнутых браков, а за 2017-й - 33 169. Об этом сообщили в отделе пресс-службы Управления информационной политики Министерства юстиции Украины.



"Количество зарегистрированных расторжений браков в Украине за 2018 год составляет 53 861. В то время, когда за 2017 год их количество составляло 33 169", - говорится в ответе на запрос.



По данным ведомства, в 2016 году количество зарегистрированных разводов составило 35 463; в 2015 году их было 34 230; а в 2014 году количество разводов составило 38 377.

