США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле, - Болтон

Вашингтон не станет терпеть вмешательство иностранных военных в дела Западного полушария.



Об этом предупредил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя информацию о прибытии в Венесуэлу российских самолетов с военнослужащими в Twitter.



"Соединенные Штаты не потерпят вмешательства враждебных иностранных вооруженных сил в достижение странами Западного полушария общих целей демократии, безопасности и верховенства права. Венесуэльские военные должны поддержать народ Венесуэлы", - отметил Болтон во вторник, 26 марта.



Советник американского президента подчеркнул, что США посылают в Венесуэлу продовольствие и лекарства, а не "ядерные бомбардировщики и спецназ для поддержки коррумпированного диктатора", отметив, что "Россия должна работать с международным сообществом" ради поддержки народа Венесуэлы.



"Мадуро потерял поддержку венесуэльского народа, поэтому он полагается на поддержку Кубы и России, чтобы узурпировать демократию и репрессировать ни в чем не повинных гражданских лиц. Эта новость демонстрирует, что он становится еще более безрассудным и еще больше изолирует себя", - заявил Болтон.

