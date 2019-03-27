Звезда Игры престолов рассказала о сексуальных экспериментах

Голливудская актриса Софи Тернер, которая известна по роли Сансы Старк в Игре престолов, рассказала об экспериментах в области однополых отношений. По словам знаменитости, однополые отношения экспериментируют и пробуют все. Об этом она заявила E!News.



"Я встретила достаточно парней, чтобы знать и я встретила достаточно девушек, чтобы знать. Я не чувствую себя на 22. Я чувствую себя так, будто мне 27, 28 лет", - сказала актриса.



Она также добавила, что однополые отношения - это то, с чем сталкиваются люди на пути взросления.



"Это часть взросления. Я люблю душу, а не гендер", - заметила Тернер.



По словам Тернер, она никогда и представить не могла, что обручится в 21 год. Однако она была готова к тому, чтобы провести всю жизнь в одиночестве.

