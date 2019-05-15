В Крыму "суд" взял под стражу девятерых крымских татар

"Киевский районный суд г. Симферополя" избрал меру пресечения в виде содержания под стражей девятерым крымским татарам, задержанным после обысков. Об этом сообщила пресс-служба "суда", передает УНН.



"Суд" проинформировал, что 27 марта были рассмотрены постановления старшего следователя следственного отдела УФСБ России по Крыму об избрании меры пресечения девятерым обвиняемым по ст. 205.5 ч.2 УК РФ, а именно Газиеву С.А., Абдурахманову М.А., Сейтхалилову Р.Н., Бекирову А.Э., Османову Э.С., Базарову Ф.Э., Абдулгазиеву Т.С., Муртазе С.К., Сейтабдиеву С.Э.



"По результатам судебного рассмотрения постановлений старшего следователя всем обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15.05.2019 года", - говорится в сообщении.

