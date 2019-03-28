Порошенко выиграл у ВВС дело о "взятке Трампу"

Британская телерадиовещательная организация BBC извинилась и согласилась выплатить возмещение президенту Украины Петру Порошенко. Об этом в четверг, 28 марта, сообщает ВВС в Украине.



Извинения касается некорректного материала, в котором говорилось о том, что сторона Петра Порошенко заплатила деньги за то, чтобы продолжить его встреча с президентом США Дональдом Трампом.



Статья была опубликована в мае прошлого года, но впоследствии была удалена с сайта. В ней утверждалось, что 400 000 долларов были перечислены адвокату Трампа Майклу Коэну.



"В нашей новостной программе News at Ten, а также в статье, опубликованной онлайн 23 мая 2018, мы неправильно утверждали, что президент Украины Петр Порошенко осуществил или позволил осуществить коррупционную/незаконную оплату в размере 400 000 долларов личному юристу Дональда Трампа Майклу Коэну, чтобы ранее согласованная короткая встреча между господином Порошенко и президентом Трампом была расширена в более существенные переговоры", - сказал юрист BBC.



"Мы считали, что в этих публикациях было сделано менее серьезное утверждение, направленное в адрес господина Порошенко, но ввиду того, что Высокий суд пришел к выводу, что это утверждение было представлено в изложенном выше ключе, мы рады признать, что это утверждение было ошибочным. Мы извиняемся перед Петром Порошенко за любой причиненный ущерб и согласны возместить ему убытки, судебные издержки и участвовали в совместном заявлении на открытом судебном заседании", - добавил он.

