Трамп обвинил Мексику в бездействии в вопросе мигрантов

Президент США Дональд Трамп в четверг обвинил Мексику, а также некоторые страны Центральной Америки в бездействии в вопросе притока нелегальных мигрантов и вновь пригрозил закрыть южную границу.



"Мексика не делает ничего, чтобы помочь остановить поток нелегальных мигрантов в нашу страну. Они только говорят и не действуют. Подобным образом Гондурас, Гватемала и Сальвадор берут наши деньги в течение многих лет, но ничего не делают", - написал глава государства на своей странице в Twitter. "Демократам все равно, такие плохие законы. [Мы] можем закрыть южную границу!" - добавил он.



Администрация Трампа привлекла более 4,3 тыс. военнослужащих к операции "Верный Патриот" (Faithful Patriot) по противодействию нелегальной миграции на границе с Мексикой. 9 ноября 2018 года глава государства подписал указ, предписывающий отказывать в предоставлении убежища иностранным гражданам, нелегально пересекающим эту границу. Основанием для указа названа необходимость остановить все движущиеся в сторону США караваны мигрантов.



25 ноября 2018 года порядка 500 выходцев из стран Центральной Америки попытались прорваться из мексиканского города Тихуана в США. Американские силовики использовали против них слезоточивый газ. Позднее в тот же день власти Мексики объявили, что повысят меры безопасности на границе, а также депортируют тех мигрантов, кто прибег к насилию и участвовал в беспорядках.

