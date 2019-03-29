Трамп требует отставки конгрессмена, обвиняющего его в сговоре с РФ

Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-демократ Адам Шифф, который возглавляет Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США, должен уйти в отставку, потому что распространял информацию о "бесспорном существовании" доказательств сговора Трампа с россиянами.



Об этом глава Белого дома отметил в четверг на своей твиттер-странице.



"Конгрессмен Адам Шифф, который два года сознательно и незаконно врал и распространял информацию, должен уйти в отставку из Конгресса!" - заявил нынешний глава Белого дома.



Трамп обнародовал свой сообщение на фоне публикации в The Washington Post, где Шифф, который ведет параллельное расследование по России и Дональду Трампу в Палате представителей, отметил, что доказательства его сговора россиянами несомненно существуют. Конгрессмен, возглавляющий Комитет по вопросам разведки, заявил, что несмотря на отсутствие заключения об этом у спецпрокурора Мюллера, расследование его комитета может установить такие факты.



При этом Шифф отметил, что команда Мюллера была юридически ограничена в плане исследования многих аспектов деятельности Трампа. В частности, офис спецпрокурора не изучал, находился ли кандидат в президенты Дональд Трамп под влиянием иностранных государств.



Как известно, из официального письма генпрокурора США Уильяма Барра Конгресса, обнародованного в воскресенье, стало известно, что расследование Мюллера не нашло доказательств сговора кампании Трампа с россиянами и обструкции правосудию с его стороны.



