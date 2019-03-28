Boeing обновил программу, которая могла стать причиной двух авиакатастроф

Boeing обновил программу, которая могла стать причиной двух авиакатастроф

Корпорация Boeing обновила программу MCAS, которая могла стать причиной крушения пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.

Компания утверждает, что обновления снизят нагрузку на экипаж в нештатных ситуациях и предотвратят запуск MCAS по ошибочным данным.

«Программа прошла сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета, включая испытания с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США», — сообщила Boeing.

Американское авиационное ведомство в свою очередь накануне заявило, что еще не сертифицировало обновления программы MCAS.

За последние полгода произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. В марте в Эфиопии потерпел крушение борт Ethiopian Airlians; не выжил никто из 157 пассажиров и членов экипажа.

Причины катастроф еще не установлены, однако высказывались предположения, что в обоих случаях к крушению могла привести работа системы MCAS. Из-за этого после аварии в Эфиопии полеты Boeing 737 MAX запретили большинство стран мира.