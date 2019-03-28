Boeing обновил программу, которая могла стать причиной двух авиакатастроф

Корпорация Boeing обновила программу MCAS, которая могла стать причиной крушения пассажирских самолетов Boeing 737 MAX в Эфиопии и Индонезии.



Компания утверждает, что обновления снизят нагрузку на экипаж в нештатных ситуациях и предотвратят запуск MCAS по ошибочным данным.



«Программа прошла сотни часов анализа, лабораторных испытаний, проверки на тренажере и два испытательных полета, включая испытания с участием представителей Федерального управления гражданской авиации США», — сообщила Boeing.



Американское авиационное ведомство в свою очередь накануне заявило, что еще не сертифицировало обновления программы MCAS.



За последние полгода произошли две авиакатастрофы с участием Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года в Индонезии разбился лайнер авиакомпании Lion Air, погибли 189 человек. В марте в Эфиопии потерпел крушение борт Ethiopian Airlians; не выжил никто из 157 пассажиров и членов экипажа.



Причины катастроф еще не установлены, однако высказывались предположения, что в обоих случаях к крушению могла привести работа системы MCAS. Из-за этого после аварии в Эфиопии полеты Boeing 737 MAX запретили большинство стран мира.

