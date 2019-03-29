Преимущества резервуаров из пластика для канализации

Далеко не всегда владелец загородного дома или дачного участка желает тратить значительные суммы на проведение канализации, а по тому пластиковые емкости для сбора стоков стали для многих наиболее актуальным решением. Стоимость их вполне доступна, если сравнивать с очистными сооружениями и септиками, однако цена является далеко не единственным преимуществом такого изделия, особенно, если сравнивать его характеристики с остальными вариантами оборудования выгребной ямы.

Чем пластиковые емкости лучше металлических?

В первую очередь, их достоинство заключается в способности противостоять образованию коррозии, которая неминуемо настигает аналогичные емкости, изготовленные из металла, так как в земле образование ржавчины оказывается неизбежным в т ом числе после обработки материала специальными составами, призванными обеспечить защиту от подобных повреждений. Однако стоимость металлических емкостей для канализации гораздо выше, что тоже немаловажно, особенно если сравнивать баки одинаковой вместительности, изготовленные из различных материалов. Пластиковые емкости для канализации традиционно служат на протяжении большего срока, в два раза превышающего время эксплуатации стальных.

Пластиковые емкости можно сравнить и с бетонными кольцами, которые также довольно часто используются для обустройства септиков. Главный недостаток последних – это внуши тельная масса, из-за которой владелец участка опять же несет дополнительные траты, так как вынужден нанимать специализированную технику, с помощью которой осуществляется транспортировка и последующая установка. Пластиковые емкости, предназначенные для решения аналогичных задач, не нуждаются в подъемном кране, для их установки достаточно нескольких рабочих рук, а потому справиться с этой задачей можно своими силами либо прибегнув к услугам профессионалов, которые в любом случае будут стоить гораздо дешевле.

Также следует учитывать, что бетонные кольца категорически не подойдут для установки на тех участках, где грунтовые воды залегают довольно высоко, в результате весеннее половодье способно переполнить такой колодец, изливая его содержимое по всей территории приусадебного участка. Пластиковые же емкости отличаются повышенной герметичностью, а потому их можно успешно применять на почве любого типа, независимо от уровня грунтовых вод.