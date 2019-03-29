Найден способ "спрятать" человека от комаров

Ученые из Международного университета Флориды в Майами нашли способ "спрятать" человека от комаров. Об этом сообщает Science Daily.



Американским молекулярным биологам удалось узнать, как комары распознают человека при поисках жертвы. Ранее считалось, что в этом ему помогает запах человеческого пота. Специалистам удалось найти компонент, который лежит в основе этого механизма.



Оказалось, что ключевую роль в поиске комаром конкретно человека играет ген и белок IR8A. Ученые провели эксперимент на генномодифицированных комарах. Они удалили ген IR8A, что уменьшило "желание" комаров искать человеческую кровь примерно в два раза.



Специалисты рассчитывают, что эта информация поможет создать средство от комаров нового поколения, которые практически сделают людей невидимыми для кровососов.

