Как открыть свой сервис доставки: чек-лист

Курьерская служба - перспективный бизнес, поскольку сейчас сектор онлайн-покупок развивается все сильнее. Мы приготовили для вас несколько советов от экспертов, которые помогут решить практические вопросы в процессе организации нового дела.

Маркетинговая стратегия и регистрация

Изучите конкурентов ниши, обязательно обратите внимание на их сильные и слабые стороны. Маркетинг на начальном этапе очень важен, чтобы не прогадать потом с направлением всего бизнеса. Например, конкурент предлагает доставку в течение двух часов и срочную за 30 минут. Но вы смогли выяснить, что доставка заказа нескольким получателям, которые находятся вместе в одном месте все равно оплачивается как несколько доставок. Ваш маркетинг в таком случае должен строиться так, чтобы превзойти конкурента и доставить посылку быстрее, предложив скидку за заказ для нескольких получателей одновременно.

Создайте уникальное торговое предложение, опишите преимущества и выгоды, которые можете предложить клиентам, составьте смету первоначальных расходов и не забудьте придумать запоминающееся название.

Теперь настал черед регистрации бизнеса в органе исполнительной службы и налоговой инспекции. Определиться, какую форму предприятия выбрать (СПД или ООО) поможет юридическая консультация онлайн , так как ситуации бывают разные и только профессиональный юрист может сказать, что именно для вашего бизнеса будет лучше.

Сокращайте расходы на второстепенное

В первое время основные расходы состоят из выплат персоналу и затрат на транспорт. Также вы можете предоставлять услугу упаковки за дополнительную плату и предлагать клиентам какой-нибудь стандартный вариант упаковки в качестве бонуса.

Чтобы не разориться на этой статье расходов, следует найти выгодное производство бумажных пакетов с вашим логотипом и сразу и надолго закрыть этот вопрос. Чтобы сократить расходы на открытие и содержание офиса, рассматривайте варианты помещений внутренних дворов, удаленных от центра улиц и вторых-третьих этажей.

Откройте офис с персоналом

Оборудовать офис для работы сервиса курьерской доставки достаточно просто, если вы не планируете открывать отделение для приема посылок. Выездные курьеры будут делать всю работу, а для приема заказов потребуется отдел операторов и 1-2 человека для обслуживания вашего сайта. В зависимости от числа сотрудников в офисе можно устроить совместное расположение рабочих мест или использовать боксы-разделители. Также потребуются компьютеры и система для колл-центра, подключение сервера и договор с провайдером интернета.

“ Каким бы бизнесом вы ни занимались, если вы содержите офис, значит у вас есть и расходы на канцтовары для офиса . Мы всегда рекомендуем составлять список закупок на квартал и заказывать необходимое оптом, чтобы сэкономить на доставке и на цене,” - рекомендуют специалисты компании “B2B-Korall”.