Переход на летнее время провоцирует инфаркты и вызывает депрессию - медик

Перевод часов с зимнего на летнее время увеличивает риск возникновения инсультов и инфарктов, а также бессонницу и депрессии. Такое мнение высказал президент Украинской ассоциации медицины сна, сомнолог Юрий Погорецкий в комментарии корреспонденту УНН.



"Нельзя менять свои циркадные (колебания интенсивности биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи - ред.) ритмы. Они заложены на генетическом уровне миллионы лет назад. Любое искусственное смещение, тем более в час, сбой биоритмов приводят к тому, что циркадные ритмы нарушены, выработка мелатонина нарушена, в этот момент риск инсультов-инфарктов возрастает ", - отметил медик.



По его словам, в течение определенного периода после перехода на новое время увеличивается риск возникновения бессонницы, обостряются хронические заболевания - в частности нарушения сна, гипертоническая болезнь, депрессия.



Причем, как отметил сомнолог, к переводу часов организм человека не может приспособиться даже в течение нескольких месяцев.

