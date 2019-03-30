Трамп попросил Северную Корею послать в США свое ядерное оружие

Президент США Дональд Трамп предложил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну отправить все ядерное оружие КНДР в Америку. Об этом сообщает Reuters.



Агентство уточняет, что такое предложение было сформулировано Вашингтоном на саммите во Вьетнаме 27-28 февраля. Это было одним из пунктов программы Трампа по полному ядерному разоружению КНДР.



Помимо передачи непосредственно боеголовок, Пхеньян должен был полностью демонтировать ядерную инфраструктуру страны, ликвидировать программы по разработке химического и биологического оружия, пустить под нож баллистические ракеты и пусковые установки, а также закрыть связанные с вышеуказанными пунктами производства двойного назначения. Также предлагалось перевести всех ученых и техников в области ядерной программы на коммерческую деятельность, и предоставить полный доступ американским и международным инспекторам на все интересующие их объекты.



Ким Чен Ын ответил на это предложение отказом. В тот же день саммит был досрочно прерван, стороны не пришли к конкретным договоренностям и не подписали совместного заявления.

