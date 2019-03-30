В день выборов будет теплая и сухая погода

В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять относительно теплая и сухая воздушная масса. Без осадков. Ветер западный, на юге страны северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5 ° тепла, днем 12-17 °. В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 2-4° тепла, днем 15-17°. По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 марта самая высокая температура днем была +22,4 в 1968 году, самая низкая ночью -8,8 в 1929 году.



В понедельник, 1 апреля, в Украине без осадков.



Ветер северный и северо-восточный 7-12 м/с.



Температура воздуха ночью 2-7° тепла, днём 9-14°, в южной части и восточных областях 15-20°.



В Киеве в понедельник без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

