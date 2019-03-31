Пытавшийся поджечь кабинку для голосования на Черниговщине мужчина задержан

Пытавшийся поджечь кабинку для голосования на Черниговщине мужчина задержан

Мужчину, который утром пытался поджечь кабинку для голосования на одном из избирательных участков в г.Борзна Черниговской области, задержали и доставили в отделение полиции, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

"Гражданина, который пытался поджечь кабинку задержали и доставили в Борзнянское отделение полиции Бахмачского отдела полиции ГУ Нацполиции в Черниговской области. Сейчас местный житель дает объяснения следователю, устанавливаются мотивы совершения правонарушения. Процесс голосования продолжается в обычном режиме", - сообщается на странице МВД Украины в соцсети Фейсбук.

Согласно информации, в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по статье 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее в МВД сообщали, что в г.Борзна Черниговской области в 10.50 воскресенья на одном из избирательных участков мужчина бросил зажигательную смесь с последующим горением, которое сразу же ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал, избирательный процесс не прерывался.