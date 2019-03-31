ЦИК технически готова к возможному вмешательству РФ в систему "Выборы"

Центральная избирательная комиссия морально и технически готова к возможному кибервмешательству Российской Федерации в украинскую информационную систему "Выборы". Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает корреспондент Укринформа.



"Центральная избирательная комиссия предприняла соответствующие шаги по усилению кибербезопасности, в том числе и по закупке нового оборудования и других действий. Поэтому морально, технически мы готовы к подобным вызовам и будем соответственно реагировать", - ответила она на вопрос, как будет реагировать ЦИК на возможное вмешательство РФ в информационную систему "Выборы".



Как сообщал Укринформ, ранее Служба внешней разведки заявила, что Россия планирует масштабные кибератаки на сервер Центральной избирательной комиссии Украины в день президентских выборов.



31 марта в Украине проходят выборы Президента. В избирательном бюллетене 39 кандидатов.

