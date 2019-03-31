Тимошенко назвала результаты exit poll "продажными и неправдивыми"

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила, что результаты exit poll являются "продажными и неправдивыми".



"Exit poll, которые так помпезно объявляют в прохождении Петра Порошенко во второй тур, по нашим оценкам и исследованиям, не соответствуют действительности. Это абсолютно заказные, манипулятивные exit poll… Это абсолютно манипулятивная и нечестная вещь…Э ти продажные exit poll были направлены на то, чтобы дезорганизовать нашу команду по защите результатов выборов", - заявила Тимошенко на брифинге.



Выборы президента Украины прошли в воскресенье. По данным exit poll, во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.

ЦИК Украины заявлял, что не зафиксировал серьезных нарушений в ходе голосования. Однако, по данным МВД, в полицию поступило более 1,7 тысячи сообщений о нарушениях в ходе выборов, возбуждены 25 уголовных дел.

