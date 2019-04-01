Выбирали – веселились, подсчитали – прослезились

Массированные соцвыплаты перед первым туром выборов, которые, несомненно, продолжаться и в апреле, учитывая разрыв между Зеленским и Порошенко, добивают Пенсионный фонд Украины. ПФУ и так выживает благодаря дотации в 167 млрд. грн. из бюджета. Но при этом ежемесячно залазит в долги перед казначейством. А после того, как на него взвалили индексацию, одноразовые выплаты и жилищные субсидии пенсионерам за март, «безразмерная черная дыра» угрожающе затрещала. Вот-вот лопнет...

Накануне первого тура выборов – 28 марта – председатель правления Пенсионного фонда Евгений Капинус печально констатировал, что к задолженности по выплатам ЕСВ в 27 млрд. грн прибавилось еще 2 млрд. грн. Другими словами, что выполнить годовой план по сбору собственных доходов в 230 млрд. грн, ПФУ, похоже, не удастся.



При этом весь бюджет Пенсионного фонда составляет почти 398 млрд. грн. расходная часть – 397,7 млрд. грн. В которой объем дополнительных ассигнований, предусмотренных госбюджетом, – аж 167 млрд. грн. Это и есть тот самый дефицит, который покрывается за счет бюджета. А у госбюджета самого — одни долги, которые надо отдавать в срок. Минфин едва успевает выпускать новые ОВГЗ, чтобы собрать деньги для выплат по старым.



В этой ситуации, когда концы с концами не сводятся в принципе, власть решила явить малообеспеченному избирателю чудеса щедрости. Действующими лицами и исполнителями этого проекта стали Пенсионный фонд и Казначейство.



По состоянию на 25 марта ПФУ завершил финансирование пенсий и жилищных субсидий за март. Как сообщила его пресс-служба на официальной странице в Facebook, на пенсионные выплаты в марте было направлено 36,41 млрд. грн. Это на 6 млрд. грн больше, чем в феврале (30,97 млрд. грн) из-за надбавок к пенсиям. На монетизированные субсидии ПФ потратил 3,98 млрд. грн. Средства выплачены пенсионерам-субсидиантам вместе с пенсиями.



Напомню, что с 1 марта Кабмин ввел автоматическую индексацию пенсий. В результате пенсия выросла для 8,97 млн. украинцев. При этом перерасчет пообещали сделать ежегодным, и следующего повышения следует ждать в марте 2020 года. Или не ждать. Это в зависимости от инфляции и роста зарплат в стране. Если вдруг окажется, что инфляция, по мнению Госстата, была незначительной, то в следующем году выплат не будет. В самом деле — какая инфляция с индексацией, если выборы уже пройдут?

Правительство не удосужилось разъяснить юридические и технические детали. А бедные пенсионеры с радостью кинулись за новыми подачками. Но вот беда — почти сразу посыпались жалобы, что одни и вовсе не получили «мартовскую тыщу», другим дали меньше обещанной суммы



Но в нынешнем году средняя сумма перерасчета пенсий составила 514 грн. Кому-то досталось 100 грн, кому-то — тысяча. В любом случае это легло дополнительной нагрузкой на бюджет Пенсионного фонда, который и без повышения едва справлялся с выплатами.



И тут на него взвалили новую задачу – так называемую выплату компенсаций за предыдущие годы. Помимо индексации пенсионных выплат, перед выборами вдруг было принято решение о дополнительной разовой компенсации в размере 2410 грн для более, чем 2 млн. пенсионеров, имеющих большой трудовой стаж, но получающих пенсию, размер которой не превышает 1700 грн в месяц.



Это единовременное пособие разбили на две части – перед первым туром голосования и перед вторым: по 1205 грн в марте и столько же – в апреле. Мотив – изумительный: «компенсация за отсутствие индексаций в предыдущие годы». Юристы балдеют: на основании какого закона одним пенсионерам выплатили компенсацию, а другим нет? У меня пенсия 1700 грн. – я получаю, у тебя 1701 грн. – ты в пролете.



Правительство не удосужилось разъяснить юридические и технические детали. А бедные пенсионеры с радостью кинулись за новыми подачками. Но вот беда — почти сразу посыпались жалобы, что одни и вовсе не получили «мартовскую тыщу», другим дали меньше обещанной суммы.



В ПФУ пристыжено опускают глаза. Виноваты, денег не собрали, а предвыборные выплаты делать надо. Вот разрыв между так сказать плановым и внеплановым дефицитом и увеличился: на целых 7% за два с половиной месяца.



В прошлом году и без значительных повышений, индексаций, одноразовых выплат и денежной субсидии пенсионерам, ПФУ тоже не справился. Его фактические расходы составили 358,6 млрд. грн, увеличившись на 67,1 млрд. грн (+23%) по сравнению с показателем 2017-го. А доходы упали на 6,54 млрд. грн – до 206,92 млрд. грн по сравнению с плановыми 213,46 млрд. грн.



Кабмину пришлось в декабре 2018-го срочно пересматривать размер дотации задним числом. На покрытие дефицита средств Пенсионного фонда добавили 10,77 млрд. грн – дотянув сумму до 150,09 млрд. грн. Общие доходы Пенсионного фонда были увеличены на 5,15 млрд. грн – до 358,78 млрд грн. Хотя изначально утвержденный в прошлогоднем бюджете дефицит ПФУ закладывался на уровне 139,3 млрд. грн.



В этом году так не будет. Будет значительно хуже. Если индексация пенсий еще согласована с МВФ, и проблема для ПФУ заключается в том, что они не успевают собирать нужный объем ЕСВ для выплат, то источники «компенсационной» подачки в 2400 грн являются загадкой, в том числе и для наших кредиторов.

Удивленные пенсионеры могут обнаружить, что аттракцион невиданной щедрости закрыт по техническим причинам — в связи с завершением избирательной кампании. А сезон задержки пенсий и бюджетных выплат, наоборот, открыт, поскольку все нажитое непосильным трудом, проедено еще в веселом кошачьем марте и юном месяце апреле. Порезвились — и будет...



По данным Минсоцполитики, тех, кто получает пенсию до 1700 грн, в Украине 2,1 млн. человек. Им должны выдать дважды по 1205 грн. В марте на это уже потратили 2,53 млрд. грн. Столько же предстоит в апреле. Откуда деньжата, если доходы ПФУ падают? За счет дотации, уже заложенной в бюджет? Не хватит! За счет печатного станка? Само собой. Но просто так напечатать гривны и отвезти целый вагон купюр в Пенсионный фонд невозможно. Должна быть схема. И она есть.



Все бюджетные выплаты производятся через Государственную казначейскую службу (ГКС). Помните, летом 2018 года возник кризис пенсионных выплат, когда пенсии задержали почти на две недели? Тоже самое случилось и с бюджетниками — были задержки выплат учителям и врачам. Относительно пенсионеров причина задержки заключалась в том, что у самого Пенсионного фонда на счету было пусто, а оформить заем у казначейства он не успел технически. Из-за какой-то проволочки.



Вот вам, собственно, и ключик к схеме. Чтобы регулярно осуществлять выплаты пенсий при огромной «дыре», ПФУ каждый месяц занимает в долг у казначейства. Эти займы, по данным руководства ГКС он начал брать с 2018 года. И в общей сложности одолжил в прошлом году 89 млрд. грн. В этом году практика продолжилась и расширилась — Пенсионный фонд влезал в долги в январе, феврале и марте.



Ходят слухи, что из-за недопоступления ЕСВ в марте ПФУ не смог рассчитаться с казначейством как обычно – в последние четыре дня месяца. Может, еще заплатит. А, может, будет просить помощи от бюджета. В любом случае, пирамида эта очень шаткая. И рано или поздно может рухнуть. До парламентских выборов еще достоит, а там...



Удивленные пенсионеры могут обнаружить, что аттракцион невиданной щедрости закрыт по техническим причинам — в связи с завершением избирательной кампании. А сезон задержки пенсий и бюджетных выплат, наоборот, открыт, поскольку все нажитое непосильным трудом, проедено еще в веселом кошачьем марте и юном месяце апреле. Порезвились — и будет...