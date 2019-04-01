Полет к звездам

Чувствую острую, практически нестерпимую необходимость подставить свое плечо гаранту в эти непростые и подлые времена. Всякие там «зрадо...бы» впали в панику, истерят в своих бложиках, разбегаются, как бараны при виде фаллоимитатора. Уроды! И типа «народ не тот», и «нет сил жить в стране, где столько «ваты», и «мы проиграли в информационной войне». Остро их осуждаю. Именно сейчас вскрылось их подлое, гибридное нутро. Побежали крысы с тонущего корабля. Уже пристраиваются на побегушках у комика Зеленского, на лету переобуваются в поисках нового корыта.



Я не такой. Готов стоять рядом с лидером до конца. Естественно, его, а не своего. Сразу подчеркну: все события развиваются по плану и оснований для оптимизма более чем достаточно. Да, отрыв клоуна Путина от настоящего патриота Украины, отца безвиза и украинской армии кажется, на первый взгляд, непреодолимым. То ли пятнадцать, то ли шестнадцать процентов. Многие начинают сдаваться в плен. Это стратегическая ошибка. Послушайте в записи ночное выступление Порошенко по итогам первого тура. Вы сразу почувствуете огромный прилив бодрости и уверенности в завтрашнем дне. В конце концов, если полный интеллектуальный лузер Виталий Кличко может управлять гигантским мегаполисом, то почему Петр Алексеевич не сумеет победить во втором туре с огромным преимуществом?



На самом деле ничего необратимого, попахивающего политической могилой, вообще не произошло. Порошенко вышел во второй тур, а все говорили, что не выйдет. Но он лихо, на белом коне экзит-полов обскакал Тимошенко, которая теперь воет одинокой белугой в своем пустом избирательном штабе, заваленном пустыми бутылками из-под крепкого алкоголя.



У Петра Алексеевича есть масса способов натянуть распоясавшегося гэг-мэна уже на День космонавтики. Просто с ходу приведу наиболее яркие шаги. Во-первых, Рада под руководством Парубия наконец-то дожует закон о всеобщей и окончательной украинизации. Воспрянут духом миллионы истинных украинцев

Что мешает нашему гаранту провести ряд блестящих и абсолютно неожиданных кадровых решений? Сколько там набрал Игорь Смешко? 5-6 процентов? Значит, будет новым главой СБУ. Стране нужны такие опытные кадры. Новые, так сказать, лица. Ну и что, что его обвиняли в отравлении кума Порошенко, Виктора Андреевича Ющенко?

Теперь у лидера есть очко, то есть двадцать один день, чтобы убедить всех в своей незаменимости. «Я услышал ваш намек, юные ублюдки, теперь вы послушайте меня», – харизматично заорал действующий президент на своей победной прессухе по итогам первого тура. И, уверен, ему есть что сказать.У Петра Алексеевича есть масса способов натянуть распоясавшегося гэг-мэна уже на День космонавтики. Просто с ходу приведу наиболее яркие шаги. Во-первых, Рада под руководством Парубия наконец-то дожует закон о всеобщей и окончательной украинизации. Воспрянут духом миллионы истинных украинцев, которые бросятся во втором туре к избирательным урнам и буквально на руках занесут Петра Алексеевича на второй срок. Это понятно? Безусловно.Во-вторых, дебаты. Зеленский боится дебатов, как жирный, распустившийся от безнаказанности кот холодной воды. Он же думает по-русски и не способен в принципе парировать блестящие заготовки, которые насуют Петру Алексеевичу опытные политтехнологи с истощенными от недоедания лицами. Достаточно поставить рядом Зеленского и Порошенко, как качели народной любви моментально качнутся в сторону главкома. Жалкие потуги Зеленского пошутить вскроют его гнилое, пропутинское нутро. Громоподобный голос гаранта станет разить комика во все места, буквально на глазах раздутый кремлевской пропагандой рейтинг Зеленского станет сдуваться. Верная боевая подруга лидера Ирина Геращенко не зря предложила принять закон об обязательности кандидатов публично друг друга деба… еба… дебатировать. Как-то так. Это загонит марионетку в глухой электоральный угол, из которого его и вынесут на свалку истории. Кстати, куда Геращенко спряталась, почему не выражает глубокую уверенность в неизбежной победе своего патрона? Ира, выходи! Ты же должна еще стать преемницей Порошенко!И, наконец, в-третьих: только Петр Алексеевич по-прежнему контролирует большинство в Раде и может накануне второго тура сделать целый ряд неожиданных кадровых шагов, которые позволят консолидироваться вокруг него миллионам новых избирателей. Нечто подобное проделал в свое время Леонид Кучма, который баллотировался на второй срок.Он ради прикола назначил несостоявшегося единого кандидата от «каневской четверки» Евгения Марчука секретарем Совета национальной безопасности и обороны. Никто не мог понять, зачем ему это, но зато Евгений Кириллович стал верным посипакой Леонида Даниловича. А что мешает нашему гаранту провести ряд блестящих и абсолютно неожиданных кадровых решений? Сколько там набрал Игорь Смешко? 5-6 процентов? Значит, будет новым главой СБУ. Стране нужны такие опытные кадры. Новые, так сказать, лица. Ну и что, что его обвиняли в отравлении кума Порошенко, Виктора Андреевича Ющенко? Дескать, подсунул мессии суши с тунцом, обильно посыпанные диоксином. Так ведь никто не доказал! Более того, сам Ющенко наотрез отказался отливать в баночку и тем самым окончательно похоронил дело об отравлении. Вот вам плюс пять процентов на ровном (до недавнего времени) месте. Четкий план, прогнозирование и сетевые технологии.Теперь Гройсман. Все понимают, что он не первый год перехаживает свой премьерский срок. Работает на от...сь, не проявляет должного раболепия перед главкомом, который подобрал его на винницкой помойке, сделал человеком, к томосу приучил. Нет, норовит свалить из команды президента, бегает по партийным съездам каких-то политических лузеров. Короче, давно пора Гройсмана отправлять туда, откуда он взялся. А вместо него – барабанная дробь в стиле «1Хbet» – поставить Юрия Бойко. Чтобы сшить запад и восток Украины. Да, у многих будет взрыв пуканов. Но зато плюс десять-пятнадцать процентов к рейтингу! Хочешь голосовать за «реваншистов»? Пожалуйста! Премьер Бойко. Да, ставленник Кремля, однако вовремя занявший конструктивную позицию.Тимошенко на эту должность ставить нельзя, поскольку она уже не годится для подобного рода поз. Если Бойко откажется, можно пригласить Вилкула на должность какого-нибудь вице-премьера. Тот точно не будет против. Буквально на ровном месте я, практически не напрягая мозг, нашел главкому солидный электоральный запас. Поэтому сразу после Дня космонавтики рейтинг лидера полетит к звездам. СУГС!