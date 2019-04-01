Зеленский предлагает референдум перед вступлением в ЕС и НАТО

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский предлагает проведение референдума перед решением вопроса о вступлении Украины в НАТО и Европейский Союз, чтобы потом никто не мог пересмотреть данное решение при последующих сменах власти в стране, отмечает политконсультант и советник штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков.



"Позиция по евроинтеграции отображена в программе и выступлениях Владимира Зеленского. Мы движемся в Европу. Это выбор, который сделало украинское общество. Единственное, к чему пытаются прицепиться наши оппоненты, это референдум", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник, комментируя позицию штаба президента Петра Порошенко, что во втором туре выборов действующего главы государства должны поддержать проевропейские кандидаты.



Д.Разумков указал, что референдумы перед вступлением в НАТО и ЕС необходимы для того, чтобы при смене власти никто не мог "откатить назад", рассказав, что "это была идея президента, видение парламента, идея премьер-министра, какого-то отдельного министра или всего Кабинета министров".



"Это будет решение украинского народа, которое будет оспорить очень-очень трудно. В отличие от наших оппонентов мы не делаем это в рамках избирательной кампании, не пытаемся попиариться, внося изменения в Конституцию, которые даже на полшага не приближают Украину к вступлению в НАТО и ЕС", - подчеркнул советник штаба В.Зеленского.



Д.Разумков также отметил, что проевропейскость точно не определяется тем скандалами, которые потрясли украинское общество в последние месяцы, или отменой статьи о незаконном обогащении на пятый год антикоррупционных реформ.



По его мнению, многие шаги действующего президента и политической элиты как раз не поддерживаются европейскими партнерами Украины и "играют на руку российской агрессии".

