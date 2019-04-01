НАТО потратит $260 млн на военную инфраструктуру для США в Польше

Страны-члены НАТО потратят в общей сложности $260 млн в строительство военной инфраструктуры для сил США в Польше. Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 1 апреля.



Страны НАТО договорилась о крупнейшей инвестиции в размере более $260 млн для строительства военной инфраструктуры для сил США в центральной части Польши, – заявил он на пресс-конференции в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД НАТО 3-4 апреля в Вашингтоне, где будет отмечаться 70-летие альянса.



Столтенберг подчеркнул, что таким образом НАТО наращивает свои усилия по повышению расходов, но члены альянса "должны делать больше".

