"Укрзализныця" назначила еще один дополнительный поезд на майские праздники

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд Покровск - Харьков на период с 24 апреля по 1 мая 2019 года.



Поезд № 205 Покровск - Харьков будет курсировать ежедневно с 24 апреля по 1 мая. Отправление из Покровска назначено на 09:20, прибытие в Харьков - на 14:49. В обратном направлении поезд отправится в 16:44 и прибудет в Покровск в 22:07.



Также назначены дополнительные рейсы для поезда № 111/112 Харьков - Львов.



Билеты на дополнительные поезда можно приобрести онлайн или в железнодорожных кассах.



Всего "Укрзализныця" уже назначила восемь дополнительных поездов и дополнительные рейсы для пяти графиковых поездов на Пасхальные и майские праздники.

