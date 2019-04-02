Советник Зеленского о дебатах: Может, лучше Коломойский с Медведчуком?

Советник кандидата в президенты Владимира Зеленского Руслан Рябошапка заявил, что тому не о чем дебатировать с кандидатом в президенты и действующим главой государства Петром Порошенко, в том числе и потому, что он считает своего конкурента "марионеткой Коломойского".



Об этом он заявил в эфире программы "Нині вже" на Громадском.



По его словам, ранее Зеленский был готов провести дебаты с Порошенко.



"Вопрос такой - о чем дебатировать? О том, что человек 5 лет был на высшем посту в стране и он все мог доказать и объяснить своими делами?", - сказал советник Зеленского.



"Если у вас есть какой-то план на 5 лет - почему вы это не сделали тогда? Я не вижу просто смысла начинать эти, извините за грубое слово, собачьи бои, когда люди устраивают ток-шоу, а не дискуссию или обмен взглядами по программам", - добавил Рябошапка.



Советник шоумена отметил, что в ближайшее время Зеленский должен детально представить своим избирателям программу и членов команды.



"Обсуждать эти лица и план действий с Порошенко? Я не вижу в этом смысла. Вопрос к Зеленскому может быть от Порошенко, который считает его марионеткой Коломойского? Может он с Коломойским устроит дебаты? Или Коломойский с Медведчуком?", - резюмировал Рябошапка.

